В каких отраслях больше всего выросли зарплаты в 2024 году

По данным сервиса «Авито Работа», по сравнению с осенью 2023 года больше всего размер предлагаемых окладов вырос в таких отраслях, как сельское, рыбное и лесное хозяйства: аж на 34%. Сотрудникам, согласным работать на полную ставку, здесь предлагают 69 851 рубля в месяц. По мнению экспертов, главная причина повышения оплаты труда в этих областях — нехватка персонала.