В каких отраслях больше всего выросли зарплаты в 2024 году

Значительное повышение зарплат коснулось сразу нескольких отраслей экономики.
По данным сервиса «Авито Работа», по сравнению с осенью 2023 года больше всего размер предлагаемых окладов вырос в таких отраслях, как сельское, рыбное и лесное хозяйства: аж на 34%. Сотрудникам, согласным работать на полную ставку, здесь предлагают 69 851 рубля в месяц. По мнению экспертов, главная причина повышения оплаты труда в этих областях — нехватка персонала.
На втором месте оказалась сфера ремонта и обслуживания автомобилей. Соискателям предлагают платить на 30% больше, чем в прошлом году: 98 122 рубля в месяц. Предлагаемая оплата труда автомеханикам увеличилась на 34%. Третье место заняли дизайнеры и проектировщики. Теперь соискателям предлагают платить по 74 088 рублей в месяц (+25%).
По словам профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, в первую очередь зарплаты растут — и уже довольно давно — из-за дефицита кадров. В былые годы работодатели экономили на зарплатах, чтобы увеличить собственную прибыль, а сейчас вкладывают средства в ценные кадры, добавил профессор.
В целом средние зарплаты на рынке труда за год выросли на 9%. Их размер достигает около 75 000 рублей в месяц, пишет «Российская газета».