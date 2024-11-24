На каком из видов транспорта предпочитают ездить в Молдове: данные статистики

Автомобильным транспортом (автобусами и микроавтобусами) в январе-сентябре 2024 года перевезено 80,1 миллиона пассажиров, что на 28,3% больше, чем в январе-сентябре 2023 года, из них в городском и пригородном сообщении — 71,7 миллиона (89,5% от общего количества), в междугородном — 7,1 миллиона (8,9%), в международном — 1,3 миллиона пассажиров (1,7%).