На каком из видов транспорта предпочитают ездить в Молдове: данные статистики

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В январе-сентябре 2024 года в Молдове общественным транспортом было перевезено 229,7 миллиона пассажиров, что на 14,8% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, сообщили в Нацбюро статистики (НБС).
Это произошло за счет увеличения количества пассажиров, перевезенных автомобильным (+28,3%), воздушным (+19,5%) и электрическим (+8,7%) транспортом, в то время как количество пассажиров, перевезенных железнодорожным и внутренним водным транспортом, снизилось на 20% и 6,2% соответственно.
В структуре поездок большую долю занимают пассажирские перевозки электрическим (64,4% от общего объема) и автомобильным транспортом (34,9%). Пассажирский железнодорожный транспорт в январе-сентябре 2024 года перевез 458 тысяч пассажиров, показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 20%.
Автомобильным транспортом (автобусами и микроавтобусами) в январе-сентябре 2024 года перевезено 80,1 миллиона пассажиров, что на 28,3% больше, чем в январе-сентябре 2023 года, из них в городском и пригородном сообщении — 71,7 миллиона (89,5% от общего количества), в междугородном — 7,1 миллиона (8,9%), в международном — 1,3 миллиона пассажиров (1,7%).
Доля поездок на автобусах и микроавтобусах в общем количестве поездок на этом виде транспорта в Кишиневе составила 73,3%, на севере Молдовы — 8,3%, в центре страны — 11,2%, на юге — 5,8% и в АТО Гагаузия — 1,4%.
В январе-сентябре 2024 года воздушный транспорт перевез 1157,5 тысячи пассажиров, что на 19,5% больше, чем в январе-сентябре 2023 года.
На электрическом транспорте (троллейбусе) было перевезено 147,8 миллиона пассажиров, что на 8,7% больше, чем годом ранее.
Внутренний водный пассажирский транспорт за девять месяцев года зафиксировал снижение как количества перевезенных пассажиров, так и пассажирооборота на 6,2% каждый.
Данные НБС не включают Приднестровский регион и муниципий Бендеры.