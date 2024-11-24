Олбани
+7°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты

В четырех города Казахстана в ноябре 2024 года жилье стоит дешевле, чем в других населенных пунктах страны, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным популярного сайта по продаже недвижимости, в этом списке лидирует Кызылорда. Причем это касается квартир всех форматов: от однушек до трешек.

  • 1-комнатная — 7.5 млн тенге;
  • 2-комнатная — 12 млн тенге;
  • 3-комнатная — 16 млн тенге.

Также в топ городов с самой доступной по цене недвижимостью входят: Тараз, Талдыкорган и Жезказган.

«Здесь цена за однокомнатные квартиры варьируется от 9,5 млн до 10,5 млн. Двухкомнатные и трешки стоят 14 млн и от 21 до 23 млн тенге соответственно».

В среднем, по данным экспертов, цены в стране на квартиры разной комнатности варьируются от 13 до 25 миллионов.

  • 1-комнатная — 13 млн;
  • 2-комнатная — 19 млн;
  • 3-комнатная — 25 млн.

Самое дорогое жилье по-прежнему в Алматы, где стоимость однокомнатной квартиры в среднем 24 млн тенге, двухкомнатной и трехкомнатной — 36 млн и 44 млн соответственно.

Астана по дороговизне жилья занимает второе место, а Шымкент — третье.

недвижимость