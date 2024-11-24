Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты

По данным популярного сайта по продаже недвижимости, в этом списке лидирует Кызылорда. Причем это касается квартир всех форматов: от однушек до трешек.
- 1-комнатная — 7.5 млн тенге;
- 2-комнатная — 12 млн тенге;
- 3-комнатная — 16 млн тенге.
Также в топ городов с самой доступной по цене недвижимостью входят: Тараз, Талдыкорган и Жезказган.
«Здесь цена за однокомнатные квартиры варьируется от 9,5 млн до 10,5 млн. Двухкомнатные и трешки стоят 14 млн и от 21 до 23 млн тенге соответственно».
В среднем, по данным экспертов, цены в стране на квартиры разной комнатности варьируются от 13 до 25 миллионов.
- 1-комнатная — 13 млн;
- 2-комнатная — 19 млн;
- 3-комнатная — 25 млн.
Самое дорогое жилье по-прежнему в Алматы, где стоимость однокомнатной квартиры в среднем 24 млн тенге, двухкомнатной и трехкомнатной — 36 млн и 44 млн соответственно.
Астана по дороговизне жилья занимает второе место, а Шымкент — третье.