Приморский край намерен расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Приморский край планирует и дальше расширять сотрудничество с Узбекистаном в туристической сфере, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.
Узбекистан и Приморский край укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции.
Перспективы взаимодействия обсудили председатель комитета по туризму Умид Шадиев и губернатор Приморского края РФ, председатель Совета по туризму при Президенте Олег Кожемяко в рамках 29-й Ташкентской международной туристической ярмарки «Туризм на Шелковом пути».
«Олег Кожемяко высоко оценил масштабные системные изменения, наблюдаемые в сфере туризма в Узбекистане в последние годы, и отметил высокий энтузиазм и заинтересованность России, в том числе Приморского края, в дальнейшем расширении сотрудничества в этом направлении», — говорится в сообщении.
Стороны отметили широкие возможности для увеличения потока туристов.