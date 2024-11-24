Приморский край намерен расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма

«Олег Кожемяко высоко оценил масштабные системные изменения, наблюдаемые в сфере туризма в Узбекистане в последние годы, и отметил высокий энтузиазм и заинтересованность России, в том числе Приморского края, в дальнейшем расширении сотрудничества в этом направлении», — говорится в сообщении.