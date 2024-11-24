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Приморский край намерен расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма

В ходе переговоров стороны отметили широкие возможности для увеличения потока туристов.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Приморский край планирует и дальше расширять сотрудничество с Узбекистаном в туристической сфере, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.

Узбекистан и Приморский край укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции.

Перспективы взаимодействия обсудили председатель комитета по туризму Умид Шадиев и губернатор Приморского края РФ, председатель Совета по туризму при Президенте Олег Кожемяко в рамках 29-й Ташкентской международной туристической ярмарки «Туризм на Шелковом пути».

«Олег Кожемяко высоко оценил масштабные системные изменения, наблюдаемые в сфере туризма в Узбекистане в последние годы, и отметил высокий энтузиазм и заинтересованность России, в том числе Приморского края, в дальнейшем расширении сотрудничества в этом направлении», — говорится в сообщении.

Стороны отметили широкие возможности для увеличения потока туристов.

туризм и отдых