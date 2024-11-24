В Госдуме рассказали, когда маткапитал вырастет до миллиона рублей

«Прежде всего отмечу, что материнский капитал будет расти и в последующие годы, что предусмотрено трехлетним бюджетом. Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей. Маткапитал, что важно, увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции», — заявила Бессараб в интервью «Парламентской газете».