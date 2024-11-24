Теплоэнергетикам из бюджета направят 7,9 млрд за льготные тарифы для жителей Челябинской области

Речь идет о так называемых выпадающих доходах: из бюджета оплачивается разница между заявленными расходами компаний и суммой, предъявленной к оплате потребителям.
Такая сумма заложена в проект бюджета на следующий год.
«В размере 7,9 млрд рублей планируется сохранить расходы, связанные с установлением льготных тарифов для населения на тепловую энергию», — прокомментировали в Заксобрании, где депутаты готовятся к утверждению главного финансового документа региона. Заседание по этому вопросу состоится 28 ноября.
Ранее сообщалось, что индексация стоимости коммунальных услуг в Челябинской области произойдет во второй половине 2025 года. Тариф вырастет на 18%. Предельно допустимое отклонение тарифа на услуги ЖКХ по отдельным муниципалитетам Челябинской области составит 4,8%.
В среднем по стране тариф на услуги ЖКХ вырастет на 11,9%.