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Теплоэнергетикам из бюджета направят 7,9 млрд за льготные тарифы для жителей Челябинской области

В Челябинской области в 2025 году теплоэнергетикам из бюджета направят 7,9 млрд рублей за льготные тарифы для населения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о так называемых выпадающих доходах: из бюджета оплачивается разница между заявленными расходами компаний и суммой, предъявленной к оплате потребителям.

Такая сумма заложена в проект бюджета на следующий год.

«В размере 7,9 млрд рублей планируется сохранить расходы, связанные с установлением льготных тарифов для населения на тепловую энергию», — прокомментировали в Заксобрании, где депутаты готовятся к утверждению главного финансового документа региона. Заседание по этому вопросу состоится 28 ноября.

Ранее сообщалось, что индексация стоимости коммунальных услуг в Челябинской области произойдет во второй половине 2025 года. Тариф вырастет на 18%. Предельно допустимое отклонение тарифа на услуги ЖКХ по отдельным муниципалитетам Челябинской области составит 4,8%.

В среднем по стране тариф на услуги ЖКХ вырастет на 11,9%.

ЖКХ