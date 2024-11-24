Теплоэнергетикам из бюджета направят 7,9 млрд за льготные тарифы для жителей Челябинской области

«В размере 7,9 млрд рублей планируется сохранить расходы, связанные с установлением льготных тарифов для населения на тепловую энергию», — прокомментировали в Заксобрании, где депутаты готовятся к утверждению главного финансового документа региона. Заседание по этому вопросу состоится 28 ноября.