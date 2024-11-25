«У работника появится возможность увеличить свою зарплату вдвое». В Минтруда рассказали, как по указу президента увеличатся зарплаты бюджетников

Министерство труда и социальной защиты Беларуси прокомментировало указ президента об увеличении заработной платы бюджетникам, выполняющим дополнительные трудовые обязанности (об этом документе подробнее здесь).
Среди новшеств и такое: руководителям бюджетных организаций дано право утверждать штатную численность работников в меньшем количестве, чем это предусмотрено нормативными документами, при этом фонд зарплаты остается прежним.
Сэкономленные таким образом средства будет направляться на доплаты тем работникам, которые будут трудиться дополнительно. Но работать дополнительно они будут только по желанию и в течение установленной им продолжительности рабочего дня.
«Размер доплаты составит до 100% заработной платы по той профессии рабочего или должности служащего, по которой будут выполняться дополнительные трудовые функции, в зависимости от объема выполняемой работы», — отметили в Минтруда и подчеркнули, что таким образом у работника будет возможность увеличить заработную плату в два раза.
И взять на себя дополнительную работу, и отказаться от нее возможно.
«Для этого стороны, работник или наниматель, за две недели письменно уведомляют об этом решении», — отметили в Минтруда.
В Министерстве отметили, что указ президента появился не на пустом месте, а после пилотного проекта, который проходил в Беларуси в 2024 году и в котором участвовали 35 бюджетных организаций. Дополнительная нагрузка на работника тогда составила в среднем 0,5 штатной единицы, а зарплата увеличилась в 1,5 раза. Пилотный проект был признан успешным, и его решено было распространить на всю бюджетную сферу, куда входит образование, здравоохранение, социальная и культуры сферы.
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