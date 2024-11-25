«У работника появится возможность увеличить свою зарплату вдвое». В Минтруда рассказали, как по указу президента увеличатся зарплаты бюджетников

В Министерстве отметили, что указ президента появился не на пустом месте, а после пилотного проекта, который проходил в Беларуси в 2024 году и в котором участвовали 35 бюджетных организаций. Дополнительная нагрузка на работника тогда составила в среднем 0,5 штатной единицы, а зарплата увеличилась в 1,5 раза. Пилотный проект был признан успешным, и его решено было распространить на всю бюджетную сферу, куда входит образование, здравоохранение, социальная и культуры сферы.