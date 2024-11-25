Нацбанк увеличил курс доллара и понизил курс евро на 25 ноября после выходных

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 22 ноября, субботу, 23 ноября, и в воскресенье, 24 ноября, курс доллара вырос, а вот курс евро и курс российского рубля, наоборот, изменились в сторону уменьшения. Ощутимее других при этом после выходных скорректирован курс российского рубля.