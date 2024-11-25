Нацбанк увеличил курс доллара и понизил курс евро на 25 ноября после выходных

В Национальном банке определили новые курсы валют на 25 ноября 2024 года, понедельник. В частности, в сторону увеличения изменился курс доллара, однако понизились курс евро и курс российского рубля после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 25 ноября, в Национальном банке установили следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4270 белорусского рубля, 1 евро — 3,5666 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3635 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 22 ноября, субботу, 23 ноября, и в воскресенье, 24 ноября, курс доллара вырос, а вот курс евро и курс российского рубля, наоборот, изменились в сторону уменьшения. Ощутимее других при этом после выходных скорректирован курс российского рубля.
В денежном выражении на 25 ноября, понедельник, валютные курсы изменены на следующие суммы: курс 1 доллара США потяжелел на 0,0120 белрубля, курс 1 евро потерял 0,0245 белрубля, а курс 100 российских рублей стал легче 0,0292 белрубля.
Также крупнейший банк Великобритании прекратил принимать платежи из Беларуси и России.