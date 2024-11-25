Юрист Иванова объяснила, кто получит тринадцатую зарплату в 2024 году

Вопрос о выплате тринадцатой зарплаты остается на усмотрение работодателя, и решение о ее начислении может зависеть от различных факторов. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation.
По словам юриста, тринадцатая зарплата выплачивается во многих компаниях, но её причины могут отличаться: в одних случаях она служит новогодним подарком для сотрудников, в других — представляется как форма индексации или зафиксирована в коллективном договоре.
Однако такая выплата не является обязательной. Это означает, что только те сотрудники, кому работодатель решит её выплатить, могут на неё рассчитывать.
Иванова также рекомендует работодателям рассмотреть возможность включения условия о тринадцатой зарплате в положения об оплате труда. Например, можно указать, что она заменяет ежегодную индексацию или зависит от дохода предприятия. Это даст работодателю дополнительную защиту в случае, если работник решит потребовать выплату или индексацию.
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