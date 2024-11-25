Волгоградцам объяснили, как пересчитать плату за вывоз мусора

Так, перерасчет осуществляется в случае временного отсутствия более 5 дней в помещении, в котором человек зарегистрирован. А если у него есть два и более помещения, в одном из которых он не живет — это постоянное отсутствие. В этом случае плата начисляется по количеству собственников, тогда перерасчет не положен.
Перерасчет проводится только в том случае, если плата за коммунальную услугу начисляется по нормативу.
Так, для перерасчета необходимы такие документы, как письменное заявление потребителя в адрес исполнителя КУ (регоператор, ТСЖ, кооператив, УК), документы, подтверждающие отсутствие в помещении (справка о лечении, копия командировочного удостоверения, проездные билеты, счет за проживание в гостинице
Документы обязательно должны быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации, а также заверены печатью и иметь регистрационный номер и дату выдачи.
Также волгоградцам следует знать, что заявление о перерасчете с документами подается до начала периода временного отсутствия потребителя или не позднее 30 дней после его окончания.