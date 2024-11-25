Волгоградцам объяснили, как пересчитать плату за вывоз мусора

Так, перерасчет осуществляется в случае временного отсутствия более 5 дней в помещении, в котором человек зарегистрирован. А если у него есть два и более помещения, в одном из которых он не живет — это постоянное отсутствие. В этом случае плата начисляется по количеству собственников, тогда перерасчет не положен.