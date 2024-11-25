В Красноярске выделили 11 млн на обследование моста «777»

На это выделили 11,1 млн рублей. Тендер появился на госзакупках.
Заказчиком выступает УДиБ. Деньги на работы выделят из бюджета Красноярска. Согласно проекту контракта, в 2024 году подрядчик должен изучить имеющиеся технические документы на сооружение, провести подводное обследование опор и русла, мониторинг несущих элементов моста, чтобы выявить дефекты.
Полевые и камеральные работы запланированы на 2025 год. Они включают обмерные работы, геодезические измерения, визуальное, приборное и инструментальное обследование. В итоге подрядчик должен выполнить расчетно-конструкторские работы и предоставить техпаспорт моста.
Завершить работы нужно до 22 мая 2025 года. Подрядчика выберут 4 декабря.