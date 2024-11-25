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В Красноярске выделили 11 млн на обследование моста «777»

В Красноярске ищут подрядчика для работ по обследованию моста «777».

Источник: ТАСС

На это выделили 11,1 млн рублей. Тендер появился на госзакупках.

Заказчиком выступает УДиБ. Деньги на работы выделят из бюджета Красноярска. Согласно проекту контракта, в 2024 году подрядчик должен изучить имеющиеся технические документы на сооружение, провести подводное обследование опор и русла, мониторинг несущих элементов моста, чтобы выявить дефекты.

Полевые и камеральные работы запланированы на 2025 год. Они включают обмерные работы, геодезические измерения, визуальное, приборное и инструментальное обследование. В итоге подрядчик должен выполнить расчетно-конструкторские работы и предоставить техпаспорт моста.

Завершить работы нужно до 22 мая 2025 года. Подрядчика выберут 4 декабря.