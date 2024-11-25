В Красноярске выделили 11 млн на обследование моста «777»

Заказчиком выступает УДиБ. Деньги на работы выделят из бюджета Красноярска. Согласно проекту контракта, в 2024 году подрядчик должен изучить имеющиеся технические документы на сооружение, провести подводное обследование опор и русла, мониторинг несущих элементов моста, чтобы выявить дефекты.