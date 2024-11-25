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На Батарейной завершили возведение первой и второй опор путепровода

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске продолжается капитальный ремонт путепровода на станции Батарейная.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Ход выполнения работ обсудили на еженедельном оперативном совещании под руководством вице-мэра Сергея Кладова.

«За октябрь завершили возведение первой и второй опор: выполнили устройство котлована, заливку фундаментной части и стоек. Они полностью готовы — от фундамента до ригеля. На четвертой уже забурены и забетонированы четыре буронабивных сваи и ростверк», — рассказал руководитель подрядной организации МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.

На пятой и шестой опорах залиты подферменные тумбочки и установлены элементы, которые в дальнейшем позволят монтировать пролетные строения, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сейчас в рамках технологических “окон” идут работы на третьей опоре, которая находится между железнодорожных путей. Специалисты МУП “СЭМ” закончили забивку шпунта и демонтируют старый фундамент. После приступят к устройству котлована и заливке фундамента. По поручению мэра Руслана Болотова ход ремонта держим на особом контроле. Все вопросы, которые возникают в процессе, решаем в оперативном порядке», — подчеркнул Сергей Кладов.

Также выполнено обустройство подхода к строительной площадке со стороны Батарейной: отсыпано основание дороги. Как сообщил Андрей Пономарев, это временная мера, планируется изменение в проекте: вместо бетонного бордюра будет установлен гранитный, асфальтирование сделают по новому ГОСТу.