На Батарейной завершили возведение первой и второй опор путепровода

«Сейчас в рамках технологических “окон” идут работы на третьей опоре, которая находится между железнодорожных путей. Специалисты МУП “СЭМ” закончили забивку шпунта и демонтируют старый фундамент. После приступят к устройству котлована и заливке фундамента. По поручению мэра Руслана Болотова ход ремонта держим на особом контроле. Все вопросы, которые возникают в процессе, решаем в оперативном порядке», — подчеркнул Сергей Кладов.