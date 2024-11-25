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Пермь стала лидером по динамике открытия кондитерских среди городов-миллионников

С начала года в городе открыли 82 новых заведения.

Источник: Комсомольская правда

По этому показателю пермяки лидируют среди всех городов-миллионников России.

В сервисе 2ГИС привели динамику открытия новых кондитерских. Согласно данным исследования, в Перми открыли 82 точки, что на 70% больше, чем в прошлом году.

Главными посетителями кондитерских стали жители города в возрасте 18−25 лет, число гостей от 36 лет до 41 года выросло на 12%, отмечает издание «Бизнес-класс». Одним из факторов увеличения числа кондитерских могло стать появление и развитие новых вкусовых сочетаний, а также мода на этот вид деятельности. Это касается кофеен и появление в них сопутствующего товара в виде кондитерских изделий.

Общепит кажется предпринимателям одним из более легких видов деятельности с быстрым оборотом средств.

Бум кондитерских эксперты также связали с быстрой реакцией рынка на глобальные гастрономические тренды, внедрение разнообразных концепций и смешения форматов.

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