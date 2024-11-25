Пермь стала лидером по динамике открытия кондитерских среди городов-миллионников

Главными посетителями кондитерских стали жители города в возрасте 18−25 лет, число гостей от 36 лет до 41 года выросло на 12%, отмечает издание «Бизнес-класс». Одним из факторов увеличения числа кондитерских могло стать появление и развитие новых вкусовых сочетаний, а также мода на этот вид деятельности. Это касается кофеен и появление в них сопутствующего товара в виде кондитерских изделий.