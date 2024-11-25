В Прикамье за пять лет в девять раз выросло количество вакансий с «удаленкой»

К такому выводу пришли специалисты онлайн-платформы по поиску работы hh.ru, проанализировав изменение числа предложений работы в режиме «удаленки» в Пермском крае.
Несмотря на значительное увеличение числа вакансий с удаленным режимом работы, доля таких предложений в общей массе вакансий в Пермском крае не так велика. В этом году в регионе она сохраняется на уровне 9% в среднем.
По итогам октября больше всего шансов найти работу вне офиса есть у специалистов в сферах искусство, развлечения, массмедиа — треть от всех вакансий в этой профессиональной области предполагает удаленную занятость (30%). Далее идут ИТ-специалисты — 27% вакансий для них предлагают работать удаленно. На третьем месте сотрудники сферы маркетинга, рекламы и PR (26%). Также чаще остальных такой режим работы готовы предложить специалистам работодатели в областях продаж, обслуживания клиентов (22%), управления персоналом, тренингов (18%), страхования (17%), финансов и бухгалтерии (16%) и в других.
Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина говорит, что за последние пять лет количество вакансий, предполагающих удаленный формат занятости, в России выросло в 7,6 раз. Расширился и спектр специализаций, для которых доступна «удаленка». «Например, в 2019 году насчитывалось чуть больше сотни вакансий для врачей, допускающих удаленный формат работы. А в 2024 году, когда стала популярна услуга телемедицины, количество таких вакансий увеличилось в двенадцать раз», — прокомментировала Наталья Данина.