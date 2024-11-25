В Прикамье за пять лет в девять раз выросло количество вакансий с «удаленкой»

Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина говорит, что за последние пять лет количество вакансий, предполагающих удаленный формат занятости, в России выросло в 7,6 раз. Расширился и спектр специализаций, для которых доступна «удаленка». «Например, в 2019 году насчитывалось чуть больше сотни вакансий для врачей, допускающих удаленный формат работы. А в 2024 году, когда стала популярна услуга телемедицины, количество таких вакансий увеличилось в двенадцать раз», — прокомментировала Наталья Данина.