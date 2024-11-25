В октябре инфляция в Омской области замедлилась до 8,9%

В Омской области продолжает замедляться годовая инфляция. В октябре она составила 8,9%.
Как отметили в пресс-службе отделения Омск Банка России, снижение годовой инфляции в регионе продолжается с августа. Среди основных причин — расширение предложения на некоторых продуктов и эффект высокой базы. К примеру, в России в последнее время выросло производство мяса птицы, из-за чего цена на охлаждённых и мороженых кур оказалась ниже, чем годом ранее. Кроме того не так сильно, как в прошлом году, в этом октябре (по сравнению с сентябрём) выросли цены на яйца и хлеб.
«Если вспомнить, то в 2023 году расходы производителей на оплату труда сотрудников и на обслуживание импортного оборудования существенно выросли. Поэтому в октябре в годовом сопоставлении рост цен на яйца, хлеб и хлебобулочные изделия замедлился. Это называется эффектом высокой базы», — пояснил управляющий отделением Омск Банка России Владимир Антипов.
А вот цены на непродовольственные товары в октябре росли сильнее, чем в сентябре. Так, к примеру, выросла стоимость топлива. На формирование цен на него, среди прочего, повлияло и сокращение предложения на внутреннем рынке. Кроме того, в октябре ускорился темп роста на некоторые услуги.
Напомним, что в сентябре показатель годовой инфляции в Омской области составил 9%, а в августе — 9,4%.