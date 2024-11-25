В октябре инфляция в Омской области замедлилась до 8,9%

Как отметили в пресс-службе отделения Омск Банка России, снижение годовой инфляции в регионе продолжается с августа. Среди основных причин — расширение предложения на некоторых продуктов и эффект высокой базы. К примеру, в России в последнее время выросло производство мяса птицы, из-за чего цена на охлаждённых и мороженых кур оказалась ниже, чем годом ранее. Кроме того не так сильно, как в прошлом году, в этом октябре (по сравнению с сентябрём) выросли цены на яйца и хлеб.