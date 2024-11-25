Экономику Хабаровского края усилят индустриальные парки

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на очередном заседании инвестиционного совета предложил перезапустить работу с привлечением в регион бизнеса. Он считает, что повысить интерес инвесторов к проектам на территории края могут специализированные индустриальные парки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы четко понимаем, что есть потребность в судоремонте, и судостроение — точно одна из площадок, — заявил Дмитрий Демешин. — Мы также понимаем, что в Комсомольске-на-Амуре можем запустить индустриальный парк, который будет обеспечивать авиастроительную отрасль. Пускай там сейчас есть «Яковлев» и холдинги — они работают со своими поставщиками. Но мы рассчитываем туда же привести сборку «Байкал’а», а это отдельное направление. Плюс у нас там есть металлопроизводители. И все это мы можем объединить в единый индустриальный парк, в который смогут заходить новые инвесторы. В пример губернатор привёл индустриальный парк «Авангард» в Хабаровске. Там все места заняты производственными компаниями. Инвесторы выбирают уже готовую площадку с коммуникациями и преференциями. Дмитрий Демешин сказал, что Хабаровский край должен готовить такие площадки.
Губернатор попросил глав всех муниципальных образований и депутатский корпус помочь в этой работе.
Дмитрий Демешин объединил инвестиционный совет при правительстве Хабаровского края и совет по предпринимательству в один орган. Раньше инвестиционный совет формировал и реализовывал инвестиционную политику региона и координировал работу органов власти по привлечению инвестиций.
Теперь одной структуры будет достаточно, поэтому совет по предпринимательству тоже будет представлен в новом органе. Задачи у обоих органов теперь одинаковые. — Впредь мы не будем заставлять инвестора убеждать нас, что его проект нужен краю. Любой проект, который будет приносить нам налоги и платежи, крайне нужен. И мы не будем проверять месяцами их бизнес-планы, которые уже одобрены банками и проверены до копейки. Мы сосредоточимся на главной функции — сопровождать, а не быть инспекторами, — сказал губернатор.
Агентство по привлечению инвестиций и развитию инноваций Хабаровского края (АНО «АПИРИ ХК») станет ключевым органом, ответственным за взаимодействие с инвесторами. Для этого агентство получит необходимые полномочия, позволяющие ему решать вопросы на всех уровнях, включая муниципальный.
Кроме того, агентство будет координировать работу обновлённого инвестиционного совета.
— Мы повысим статус агентства. Оно должно работать самостоятельно и эффективно. Даже сложные вопросы, требующие значительного финансирования или подготовки площадок, должны решаться на местном уровне, — подчеркнул Дмитрий Демешин. На заседании губернатор представил нового руководителя АНО «АПИРИ ХК» Руслана Заливацкого. Дмитрий Демешин охарактеризовал его как специалиста, занимавшего высокие должности в экономических блоках Калужской и Московской областей, а также имеющего опыт создания индустриальных парков.