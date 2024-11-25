Экономику Хабаровского края усилят индустриальные парки

— Мы четко понимаем, что есть потребность в судоремонте, и судостроение — точно одна из площадок, — заявил Дмитрий Демешин. — Мы также понимаем, что в Комсомольске-на-Амуре можем запустить индустриальный парк, который будет обеспечивать авиастроительную отрасль. Пускай там сейчас есть «Яковлев» и холдинги — они работают со своими поставщиками. Но мы рассчитываем туда же привести сборку «Байкал’а», а это отдельное направление. Плюс у нас там есть металлопроизводители. И все это мы можем объединить в единый индустриальный парк, в который смогут заходить новые инвесторы. В пример губернатор привёл индустриальный парк «Авангард» в Хабаровске. Там все места заняты производственными компаниями. Инвесторы выбирают уже готовую площадку с коммуникациями и преференциями. Дмитрий Демешин сказал, что Хабаровский край должен готовить такие площадки.