Количество вакансий с «удалёнкой» в НСО выросло в 4 раза за пять лет

Число вакансий с удалённым режимом работы в Новосибирской области за пять лет выросло в 4 раза. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает пресс-служба онлайн-платформы по поиску работы и персонала hh.ru.
Так, с января по ноябрь 2024 года для жителей региона были открыты 14 349 вакансий, не предполагающих нахождение сотрудника в офисе, что в 4,3 раза больше, чем было в 2019 году.
По этому показателю Новосибирская область удерживает лидерство среди всех сибирских регионов. Здесь открыта почти треть (29%) от всех подобных вакансий в СФО.
При этом в общей массе предложений о работе вакансии с «удалёнкой» составляют около 5,2%. А больше всего шансов найти работу «на дому» у представителей сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (25%). Далее идут IT-специалисты (21% вакансий для них предлагают работать удалённо), на третьем месте маркетологи (20%).
«За последние пять лет количество вакансий, предполагающих удалённый формат занятости, выросло в России в 7,6 раз. Расширился и спектр специализаций, для которых он доступен. Например, в 2019 году насчитывалось чуть больше сотни вакансий для врачей, допускающих удалённый формат работы, а в 2024 году, когда стала популярна услуга телемедицины, количество таких вакансий увеличилось в двенадцать раз», — рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске возрос спрос на крановщиков и зарплаты в добывающей отрасли.