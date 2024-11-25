Количество вакансий с «удалёнкой» в НСО выросло в 4 раза за пять лет

«За последние пять лет количество вакансий, предполагающих удалённый формат занятости, выросло в России в 7,6 раз. Расширился и спектр специализаций, для которых он доступен. Например, в 2019 году насчитывалось чуть больше сотни вакансий для врачей, допускающих удалённый формат работы, а в 2024 году, когда стала популярна услуга телемедицины, количество таких вакансий увеличилось в двенадцать раз», — рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.