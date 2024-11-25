Парк 60-летия Советской власти в Самаре очистят и благоустроят

В Самаре планируют благоустроить территорию лесопарка имени 60-летия Советской власти. И.о. главы города Иван Носков встретился с инициативной группой, которая уже много лет борется за сохранение этой зеленой зоны в областной столице. Благодаря их усилиям удалось отстоять более 120 гектаров территории.
«План на самое ближайшее время — убрать мусор и начать подготовку проекта благоустройства», — написал чиновник в своем-телеграм-канале.
Кроме того, Иван Носков пообещал помощь в подготовке информационных стендов и организации просветительской работы о ценности парка. Сейчас территория находится в запущенном состоянии.
Напомним, власти Самары хотят защитить парк 60-летия Советской власти от застройки. В мае 2024 года прошли общественные слушания по вопросу перевода парка из зоны природных ландшафтов в зону особо охраняемых природных территорий. Горожане поддержали эту инициативу. Прокуратура Самарской области также потребовала вернуть земли парка в собственность города.