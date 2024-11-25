Парк 60-летия Советской власти в Самаре очистят и благоустроят

В Самаре планируют благоустроить территорию лесопарка имени 60-летия Советской власти. И.о. главы города Иван Носков встретился с инициативной группой, которая уже много лет борется за сохранение этой зеленой зоны в областной столице. Благодаря их усилиям удалось отстоять более 120 гектаров территории.