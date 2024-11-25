Олбани
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парк 60-летия Советской власти в Самаре очистят и благоустроят

В Самаре планируют подготовить проект благоустройства парка 60-летия Советской власти.

Источник: соцсети

В Самаре планируют благоустроить территорию лесопарка имени 60-летия Советской власти. И.о. главы города Иван Носков встретился с инициативной группой, которая уже много лет борется за сохранение этой зеленой зоны в областной столице. Благодаря их усилиям удалось отстоять более 120 гектаров территории.

«План на самое ближайшее время — убрать мусор и начать подготовку проекта благоустройства», — написал чиновник в своем-телеграм-канале.

Кроме того, Иван Носков пообещал помощь в подготовке информационных стендов и организации просветительской работы о ценности парка. Сейчас территория находится в запущенном состоянии.

Напомним, власти Самары хотят защитить парк 60-летия Советской власти от застройки. В мае 2024 года прошли общественные слушания по вопросу перевода парка из зоны природных ландшафтов в зону особо охраняемых природных территорий. Горожане поддержали эту инициативу. Прокуратура Самарской области также потребовала вернуть земли парка в собственность города.

ЖКХ