Прогноз по добыче нефти в Казахстане снижен в 2024 году

«Снижение добычи по сравнению с планом связано с проведением капитальных ремонтов на крупных месторождениях — Тенгизе и Кашагане. Кроме того, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом. На снижение уровня добычи также влияет выполнение обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+», — сказал министр на правительственном часе в Мажилисе.