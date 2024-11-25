В Волгоградской области 250 тыс. льготников сэкономят на коммуналке

В Волгоградской области в 2024 году каждый десятый житель может рассчитывать на поддержку государства при оплате жилищных и коммунальных услуг. Как сообщает ИА «Высота 102», в регионе на соответствующие льготы имеют право более 250 тыс. человек, в том числе 36 тыс. жителей смогут получить компенсацию за оплату взносов в фонд капитального ремонта.