В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Сейчас одноставочный тариф на электроэнергию в этом диапазоне составляет 5,48 ₽ за 1 кВт/ч. С 1 июля 2025 г. он вырастет до 6,16 рубля. Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета, платеж увеличится с 6,38 до 7,18 рубля за кВт/ч в дневной зоне и с 3,3 до 3,7 рубля за кВт/ч в ночной зоне. При трехтарифной системе стоимость кВт/ч составит не 7,44 рубля, а 8,37 в пиковой зоне. Тариф в полупиковой зоне увеличат с 5,48 до 6,16 рубля, в ночной зоне — с 3,15 до 3,56 рубля.