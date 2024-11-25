В Татарстане компания Wildberries может построить еще один склад

В Татарстане Wildberries и Russ могут построить еще один склад. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По словам представителя организации, в настоящее время проект находится в стадии проработки. В республике на территории промпарка «Зеленодольск» действует один логистический комплекс Wildberries. Он занимает площадь более 100 тысяч квадратных метров.
Этот комплекс стал первым региональным объектом компании. Также предприятие хочет открыть на территории региона производственно-хозяйственный парк «Якты Юл». Проект уже презентовали главе Татарстана Рустаму Минниханову. Для него требуются инвестиции в размере 19,5 миллиарда рублей.
Напомним, каждый восьмой бизнесмен и самозанятый в Татарстане представлен на маркетплейсах. Их количество там выросло за последний год на 25%.