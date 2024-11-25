Волгоградцы планируют потратить на новогодние подарки 16 тысяч рублей

Уже через месяц Новый год. Жители Волгограда оценили затраты на подарки для близких и родных. В среднем горожане готовы выделить из бюджета 16 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru аналитики SuperJob, это на 20% больше, чем в прошлом году (в 2023-ем сумма составляла 14,8 тысячи рублей).
Хотя женщины планируют потратить меньше, чем мужчины, их желание порадовать любимых сюрпризами гораздо больше. По статистике, представительницы прекрасного пола планируют траты в 14,5 тысячи рублей, а мужчины могут себе позволить подарки на 20 тысяч рублей.
Чаще всего молодые люди делают приятно своим половинкам (46%), друзьям (41%) и себе (18%). А вот более старшее поколение 70% денег тратят на родных.