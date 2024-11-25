Волгоградцы планируют потратить на новогодние подарки 16 тысяч рублей

Уже через месяц Новый год. Жители Волгограда оценили затраты на подарки для близких и родных. В среднем горожане готовы выделить из бюджета 16 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru аналитики SuperJob, это на 20% больше, чем в прошлом году (в 2023-ем сумма составляла 14,8 тысячи рублей).