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Усть-Илимский хлебозавод банкротить не будут

В Арбитражном суде Иркутской области прекращено дело о банкротстве «Усть-Илимского хлебокомбината». Об этом сообщила пресс-служба суда.

Источник: AP 2024

На банкротство хлебокомбината подала Федеральная налоговая служба. Задолженность завода по обязательным платежам и страховым взносам составляла на момент подачи иска 1,6 миллиона рублей. Вот только в законе прописано, что для признания предприятия финансово несостоятельным (банкротом) долги должны превышать два миллиона рублей. А долг по зарплате в сумме 10 миллионов Усть-Илимский хлебозавод погасил. Кроме ФНС, других кредиторов у завода не было. Дело прекращено, можно работать.

Вот только владелец Усть-Илимского хлебозавода работать не планировал уже в начале 2022 года, когда прекратилось производство. Причиной остановки предприятия он назвал тяжёлое финансовое состояние.