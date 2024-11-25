Усть-Илимский хлебозавод банкротить не будут

На банкротство хлебокомбината подала Федеральная налоговая служба. Задолженность завода по обязательным платежам и страховым взносам составляла на момент подачи иска 1,6 миллиона рублей. Вот только в законе прописано, что для признания предприятия финансово несостоятельным (банкротом) долги должны превышать два миллиона рублей. А долг по зарплате в сумме 10 миллионов Усть-Илимский хлебозавод погасил. Кроме ФНС, других кредиторов у завода не было. Дело прекращено, можно работать.