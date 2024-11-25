Ключи от долгостроя на Салтыкова-Щедрина в Хабаровске дадут в декабре

Также в министерстве добавили, что продолжается строительство соседнего трехсекционного дома на 550 квартир, который тоже был начат застройщиком ООО «Диалог». В 2014 году застройщик приступил к возведению обоих объектов, однако в 2016 году сдача была отложена из-за банкротства компании. Новый подрядчик, компания «СК “Система”», взяла на себя завершение строительства в 2024 году. Финансирование на завершение работ поступило из краевого бюджета и ППК «Фонд развития территорий».