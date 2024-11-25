Ключи от долгостроя на Салтыкова-Щедрина в Хабаровске дадут в декабре

В Хабаровске завершилось строительство двухсекционного жилого дома на 295 квартир по улице Салтыкова-Щедрина, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Работы начались еще 10 лет назад, но из-за проблем у застройщика объект оказался в числе долгостроев. Этот дом стал одним из двух, включенных в Атлас проблемных объектов региона по поручению губернатора Дмитрия Демешина.
«В настоящее время дом достроен и сдан в эксплуатацию. Передача ключей от квартир дольщикам планируется в декабре, после того как объект будет поставлен на кадастровый учет», — сообщили в министерстве строительства Хабаровского края. Уведомления о передаче квартир будут направлены дольщикам краевым фондом по защите прав дольщиков.
Также в министерстве добавили, что продолжается строительство соседнего трехсекционного дома на 550 квартир, который тоже был начат застройщиком ООО «Диалог». В 2014 году застройщик приступил к возведению обоих объектов, однако в 2016 году сдача была отложена из-за банкротства компании. Новый подрядчик, компания «СК “Система”», взяла на себя завершение строительства в 2024 году. Финансирование на завершение работ поступило из краевого бюджета и ППК «Фонд развития территорий».
В июле этого года в эксплуатацию был сдан 27-этажный жилой дом на 188 квартир по улице Кавказской, который также был долгостроем и достроен с помощью краевых средств и бюджета ППК «Фонд развития территорий».