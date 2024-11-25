В пермском ТРК «Семья» отметили восстановление посещаемости

Руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова отметила, что ТРК «Семья» в Перми, кроме роста абсолютных показателей посещаемости, демонстрирует высокие показатели удельной посещаемости, отнесенной к площади торгового центра. «Локомотивами роста в этом году являются рестораны и фудкорт. Это отчасти стало результатом нашего проекта по обновлению арендаторов в этом сегменте. Кроме того, растут по трафику и продажам арендаторы из сегмента “Развлечения и сервис”. Продажи одежды и обуви показывают стабильность. Расти им мешает конкуренция со стороны онлайн-торговли, продолжающаяся перестройка системы поставок и ассортимента, платежеспособность покупателей», — пояснила госпожа Жданова.