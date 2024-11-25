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ЕАБР: в Беларуси заметно выросла инвестиционная активность

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси заметно выросла инвестиционная активность. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Банка развития, сообщает БЕЛТА.

«Заметно выросла инвестиционная активность: инвестиции в основной капитал увеличились на 8,9% за январь-октябрь после 7,6% за январь-сентябрь», — отметили в ЕАБР.

ВВП в Беларуси вырос на 4,2% в январе-октябре после 4,5% в январе-сентябре. Темпы роста промышленности замедлились, но остаются высокими: 6,2% за январь-октябрь после 7,4% за январь-сентябрь. Вклад промышленного производства в прирост ВВП составил около 1,7 процентного пункта. Торговля сформировала около 0,6 процентного пункта прироста ВВП на фоне роста розничной торговли на 11,8% и оптового товарооборота на 4,6%. Вклад сельского хозяйства составил около 0,2 процентного пункта.