Площадь промышленного кластера в Елизаветинской сократили на 20 гектаров

Власти Краснодара сократят площадь будущего промышленного кластера в станице Елизаветинской со 120 до 100 га. Решение было принято после обращения местных жителей, сообщают Ведомости Юг со ссылкой на управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства мэрии.