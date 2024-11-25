На Дону свинина и курятина стали доступнее

«На Дону, как и в целом по стране, выросло производство мяса птицы. Также российские животноводы увеличили выпуск свинины. В итоге этих видов мяса на местных прилавках стало больше. Как результат, куриное мясо стало дешеветь быстрее в годовом выражении, а свинина — медленнее дорожать», — рассказала Наталья Леонтьева, управляющий Отделением Банка России по Ростовской области.