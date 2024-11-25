На Дону свинина и курятина стали доступнее

«На Дону, как и в целом по стране, выросло производство мяса птицы. Также российские животноводы увеличили выпуск свинины. В итоге этих видов мяса на местных прилавках стало больше. Как результат, куриное мясо стало дешеветь быстрее в годовом выражении, а свинина — медленнее дорожать», — рассказала Наталья Леонтьева, управляющий Отделением Банка России по Ростовской области.
Донские мясокомбинаты увеличили производство колбас, продукты уже попали на внутренний рынок региона. Годовой рост цен на колбасы также замедлился.
Годовая инфляция в Ростовской области значительно не изменилась. Согласно данным Росстата, в октябре она составила 8,4%. По стране этот показатель держится на отметке 8,5%.