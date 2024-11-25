В Екатеринбурге «Гортранс» задолжал более 31 млн Екатеринбургэнергосбыту

«Екатеринбургэнергосбыт» обратился в Арбитражный суд с иском к «Гортрансу». С компании требуют взыскать больше 31 миллиона рублей за долги по электроэнергии. Информация о этом появилась на сайте суда.
Согласно документации, заявление было подано 22 ноября 2024 года. Полная сумма исковых требований достигла 31,4 миллионов рублей.
Ранее, в ноябре 2023 года, Екатеринбургский МУП «Гортранс» частично закрыл многомиллионный долг перед поставщиками энергоресурсов.
В сентябре прошлого года прокуратура внесла главе Екатеринбурга Алексею Орлову представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. Так, администрация Екатеринбурга предоставила субсидию на погашение долга муниципального унитарного предприятия перед ресурсниками в объеме в 111 миллионов.