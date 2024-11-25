В Ялте построили мост за 15 млн рублей

В Ялте построили новый мост, на эти цели потратили более 15 млн рублей. Об этом сообщает КИА.
Мост построили для жителей Васильевки на улице Донской. Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что это добротное и крепкое сооружение. Градоначальница назвала этот объект необходимым. Он связывает две части микрорайона, в котором живут 4 тысячи человек.
«Ранее местные жители укрепляли здесь переход через реку хозспособом — это все размывалось при сильных ливнях».
По ее словам, рабочие демонтировали существующие конструкции. Далее он расчистили и расширили русло, а затем залили бетонные колоны, которые стали основой моста. Руководитель администрации заверила, что теперь объекту не страшна непогода. Работы велись почти год. На эти цели потратили более 15 млн рублей. Деньги выделили из республиканского бюджета.