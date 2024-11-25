В Ялте построили мост за 15 млн рублей

По ее словам, рабочие демонтировали существующие конструкции. Далее он расчистили и расширили русло, а затем залили бетонные колоны, которые стали основой моста. Руководитель администрации заверила, что теперь объекту не страшна непогода. Работы велись почти год. На эти цели потратили более 15 млн рублей. Деньги выделили из республиканского бюджета.