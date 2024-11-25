Краснодарцы рассказали, сколько потратят денег на новогодние подарки

Согласно данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob»(16+), россияне в среднем потратят на новогодние подарки на 20% больше, чем в 2023 году, что составит 17,2 тысяч рублей. Между тем, 67% опрошенных порадуют сюрпризом родственников, 35% вторую половинку, а 23% друзей. Каждый седьмой респондент сообщил, что не планирует праздничных трат.