Краснодарцы рассказали, сколько потратят денег на новогодние подарки

Краснодарцы вошли в ТОП-10 среди жителей мегаполисов по результатам опроса о готовности потратиться на подарки для близких и друзей. Самыми щедрыми оказались москвичи, петербуржцы и красноярцы. Замкнули статистику жители Перми и Волгограда. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.
Согласно данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob»(16+), россияне в среднем потратят на новогодние подарки на 20% больше, чем в 2023 году, что составит 17,2 тысяч рублей. Между тем, 67% опрошенных порадуют сюрпризом родственников, 35% вторую половинку, а 23% друзей. Каждый седьмой респондент сообщил, что не планирует праздничных трат.
Жители Краснодара, как стало известно, заняли шестую позицию в рейтинге опроса. Респонденты выделят на подарки из своего бюджета порядка 17,5 тысяч рублей. Сумма, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 2,2 тысячи. По данным опроса 2023 года, траты кубанцев на новогодние поздравления вышли на 15,3 тысячи рублей.
Лидерами стали Москва (20,8 тысяч), Красноярск (20 тысяч) и Санкт-Петербург (18,8 тысяч). Наименьшая сумма для подарков зафиксирована в Перми (16,1 тысяч) и Волгограде (16 тысяч).
Всего, уточняет SuperJob, в опросе участвовало 3000 россиян старше 18 лет. В анализе задействовали все округа Российской Федерации.