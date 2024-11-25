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С июля тарифы на ЖКХ в Калининградской области могут вырасти на 12,6%

Тарифы изменятся с 1 июля 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Правительство РФ утвердило средние размеры индексации платы за коммунальные услуги в регионах РФ с 1 июля 2025 года.

Для Калининградской области средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы на 2025 год установлен:

с 1 января в размере 0%;

с 1 июля — 12,6%.

При этом есть регионы, где рост тарифов меньше, чем в Калининградской области. Это Амурская область, Республика Алтай, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО и Чеченская Республика.

С 1 января меняться не будут и сохранятся на уровне 2 полугодия 2024 года.

ЖКХ