С июля тарифы на ЖКХ в Калининградской области могут вырасти на 12,6%

Правительство РФ утвердило средние размеры индексации платы за коммунальные услуги в регионах РФ с 1 июля 2025 года.
Для Калининградской области средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы на 2025 год установлен:
с 1 января в размере 0%;
с 1 июля — 12,6%.
При этом есть регионы, где рост тарифов меньше, чем в Калининградской области. Это Амурская область, Республика Алтай, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО и Чеченская Республика.
С 1 января меняться не будут и сохранятся на уровне 2 полугодия 2024 года.