В Нацбанке рассказали, что изменится в кредитных историях и отчетах с января

Цель изменений — противодействие мошенничеству. Речь идет о ситуациях, когда человека «психологически обрабатывают» и оформляют на него кредиты в нескольких банках.
В том числе и эти нововведения предполагает соответствующее постановление Нацбанка по поводу кредитных историй и отчетов. Его приняли во исполнение изменений в закон «О кредитных историях».
Теперь в перечне источников формирования кредитных историй будут юрлица, реализующие товары, работы, услуги на условиях отсрочки или рассрочки оплаты. Также туда войдут специальные финансовые организации с правом требования по кредитным сделкам при секьюритизации.
Помимо этого, в кредитных историях будут учитывать данные о заключаемых договорах с условием об отсрочке или рассрочке оплаты товаров, работ или услуг.
В Кредитном регистре появится информация о наличии в договоре условия о предоставлении кредита на рефинансирование.
Задолженность по требованиям банка к должнику будет в кредитной истории должника, а не кредитора.
Пользователи кредитных историй смогут бесплатно и без согласия субъекта кредитной истории проверять, есть ли запрет на предоставление кредитной истории.
Также теперь бесплатно в Нацбанке можно будет получить до двух кредитных отчетов в течение календарного года, но не более одного раза на бумажном носителе.