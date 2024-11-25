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В Нацбанке рассказали, что изменится в кредитных историях и отчетах с января

Банки, микрофинансовые и лизинговые организации, операторы сотовой связи и предприятия торговли смогут узнать, кто получал извещения об отсутствии кредитной истории у физлица. Это нововведение заработает с 5 января 2025 года, сообщают﻿ в Нацбанке.

Источник: Комсомольская правда

Цель изменений — противодействие мошенничеству. Речь идет о ситуациях, когда человека «психологически обрабатывают» и оформляют на него кредиты в нескольких банках.

В том числе и эти нововведения предполагает соответствующее постановление Нацбанка по поводу кредитных историй и отчетов. Его приняли во исполнение изменений в закон «О кредитных историях».

Теперь в перечне источников формирования кредитных историй будут юрлица, реализующие товары, работы, услуги на условиях отсрочки или рассрочки оплаты. Также туда войдут специальные финансовые организации с правом требования по кредитным сделкам при секьюритизации.

Помимо этого, в кредитных историях будут учитывать данные о заключаемых договорах с условием об отсрочке или рассрочке оплаты товаров, работ или услуг.

В Кредитном регистре появится информация о наличии в договоре условия о предоставлении кредита на рефинансирование.

Задолженность по требованиям банка к должнику будет в кредитной истории должника, а не кредитора.

Пользователи кредитных историй смогут бесплатно и без согласия субъекта кредитной истории проверять, есть ли запрет на предоставление кредитной истории.

Также теперь бесплатно в Нацбанке можно будет получить до двух кредитных отчетов в течение календарного года, но не более одного раза на бумажном носителе.