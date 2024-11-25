Названы города Ростовской области с самым дешёвым мясом

Стоимость курицы по всему донскому региону мало отличается. К примеру, в городе Миллерово килограмм охлажденной или мороженной птицы продают в среднем за 180,63 рубля. В донской столице и Таганроге цены отличаются незначительно. Мясо курицы можно купить в среднем за 193,63 и 201,39 рубля соответственно.