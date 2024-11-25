Названы города Ростовской области с самым дешёвым мясом

В Ростовской области наиболее низкие средние цены на мясо отмечены в Миллерово, Шахтах и Ростове-на-Дону. К такому выводу пришли по итогам исследования в Ростовстате.
Отчёт был составлен в ноябре 2024 года. Ниже всего мясо стоит в Шахтах — 541,49 рубля за килограмм. В донской столице средняя стоимость за килограмм составила 573,01 рубля, а в Таганроге — 600 рублей и 56 копеек.
Свинину лучше покупать в донской столице. В среднем за её килограмм нужно заплатить 360,86 рубля. В Таганроге свинина стоит в среднем 398,29 рубля.
Стоимость курицы по всему донскому региону мало отличается. К примеру, в городе Миллерово килограмм охлажденной или мороженной птицы продают в среднем за 180,63 рубля. В донской столице и Таганроге цены отличаются незначительно. Мясо курицы можно купить в среднем за 193,63 и 201,39 рубля соответственно.