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В Крыму появится крупный маслоперерабатывающий завод

В Крыму начнет работу крупный маслоперерабатывающий завод, что позволит перерабатывать сырье и производить продукцию в Крыму, сократить затраты на логистику, а значит, снизить себестоимость.

Источник: КрымPress

Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале.

Мощностей завода будет достаточно для производства более 9 тысяч тонн подсолнечного масла в год. Первая очередь была запущена в феврале прошлого года. В октябре 2024 года запущена линия по изготовлению топливных пеллет. Всего дополнительно вложено более 60 миллионов рублей инвестиций и создано 50 рабочих мест. Рост объемов производства крымских товаров — важный показатель экономического развития региона. Предприятие планирует поставлять произведенную продукцию как в пределах нашего полуострова, так и в исторические регионы России, — заявил Глава Крыма.