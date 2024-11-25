В Крыму появится крупный маслоперерабатывающий завод

Мощностей завода будет достаточно для производства более 9 тысяч тонн подсолнечного масла в год. Первая очередь была запущена в феврале прошлого года. В октябре 2024 года запущена линия по изготовлению топливных пеллет. Всего дополнительно вложено более 60 миллионов рублей инвестиций и создано 50 рабочих мест. Рост объемов производства крымских товаров — важный показатель экономического развития региона. Предприятие планирует поставлять произведенную продукцию как в пределах нашего полуострова, так и в исторические регионы России, — заявил Глава Крыма.