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Средняя зарплата выросла почти на 50 рублей в октябре

Традиционно самые высокие доходы в республике у минчан, а меньше всего зарабатывают жители Могилевской области.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в октябре 2024 года составила 2 363,4 рубля, сообщили в пресс-службе Белстата.

При этом всего месяцем ранее средняя зарплата по стране составляла 2313,9 рубля.

Таким образом, зарплата среднестатистического белоруса в октябре стала больше на 49,5 рубля.

В региональном разрезе доходы работников в среднем выглядят следующим образом:

  • Минск — 3149,4 рубля,
  • Минская область — 2406,2 рубля,
  • Гомельская область — 2134,6 рубля,
  • Гродненская область — 2111,9 рубля,
  • Брестская область — 2110,9 рубля,
  • Витебская область — 1988,6 рубля,
  • Могилевская область — 1974,6 рубля.

Самые высокие средние доходы у белорусов, занятых в сфере информационных технологий — 7205,7 рубля. Немногим меньше у работников пассажирского воздушного транспорта — 6700,9 рубля.

В самом низу рейтинга зарплат находятся белорусы, занимающиеся уходом в специализированных учреждениях и предоставляющие социальные услуги. Их среднемесячный доход составил — 1290,2 рубля. Работники, предоставляющие услуги в парикмахерских и салонах красоты, получили еще меньше — 1218,9 рубля.