Средняя зарплата выросла почти на 50 рублей в октябре

В самом низу рейтинга зарплат находятся белорусы, занимающиеся уходом в специализированных учреждениях и предоставляющие социальные услуги. Их среднемесячный доход составил — 1290,2 рубля. Работники, предоставляющие услуги в парикмахерских и салонах красоты, получили еще меньше — 1218,9 рубля.