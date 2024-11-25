Власти Самарской области заявили о планах закупить 300 новых автобусов для Самары

«Мы объявили торги на обслуживание автобусных маршрутов по принципиально новым правилам. Главное — не просто закупать автобусы, а требовать от перевозчиков нормального качества в транспортном обслуживании», — отметил председатель облправительства.
Власти планируют закупить 300 современных автобусов для 22 наиболее востребованных маршрутов и отказаться от маршруток в пользу автобусов средней и большой вместимости.
По словам Михаила Смирнова, все автобусы, которые планируется закупить, должны быть «не старше 2023 года выпуска», тариф на новых маршрутах будет тот же, что и на остальных.
«Для контроля качества услуг создадим специальную онлайн-платформу, где жители смогут сообщать о проблемах в работе транспорта. За нарушение расписания, ПДД или неудовлетворительное состояние автобусов перевозчиков будут штрафовать», — сообщил Михаил Смирнов.
Автобусными перевозками в городе на протяжении многих лет занимается ООО «Самара Авто Газ». Прокуратура неоднократно сообщала о выявлении многочисленных нарушений в деятельности перевозчика.