Бывшую промзону на Октябрьской набережной в Петербурге застроят жильем

В Петербурге бывшую промзону между Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом и Ультрамариновой улицей могут застроить жильем. В планах застройщика возвести на 10,6 гектара четыре жилых дома, общая площадь которых составит 180 тысяч квадратных метров. Также не обойдется без социальных объектов. В частности, там должны появиться два детсада суммарно на 440 мест и школа на 1,1 тысячи мест. Об этом пишет «Деловой Петербург».