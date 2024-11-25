Бывшую промзону на Октябрьской набережной в Петербурге застроят жильем

В Петербурге бывшую промзону между Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом и Ультрамариновой улицей могут застроить жильем. В планах застройщика возвести на 10,6 гектара четыре жилых дома, общая площадь которых составит 180 тысяч квадратных метров. Также не обойдется без социальных объектов. В частности, там должны появиться два детсада суммарно на 440 мест и школа на 1,1 тысячи мест. Об этом пишет «Деловой Петербург».
— Также компании предстоит построить три паркинга и новую улицу. В рамках первой очереди проекта появится около 90 тысяч квадратных метров жилья, — добавили в издании.
Сейчас на площадке идут подготовительные работы. Само же строительство собираются начать в ближайшее время. Для возведения первой очереди потребуются инвестиции порядка 19 млрд рублей.
Ранее SPB.KP.RU писал, что Шуваловский лес в Петербурге могут застроить жильем. Для этого застройщик обратился в суд с требованием изменить функциональную зону лесопарка.