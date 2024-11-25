Новый микрорайон построят возле деревни Ольгино в Нижнем Новгороде

На площади 76,2 га построят 320, 7 тысяч кв.м. жилья комфорт-класса. Кроме того, в рамках КРТ планируется возведение школы на 1500 мест и двух детских садов на 680 мест. В месте жилой застройки будут созданы прогулочные зоны, спортивные площадки и прочее. Жилье в новом микрорайоне будут также предоставлять сиротам и людям, которые переселяются из аварийного фонда.