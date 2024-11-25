Новый микрорайон построят возле деревни Ольгино в Нижнем Новгороде

Самый масштабный проект комплексного развития территории стартовал в Нижнем Новгороде рядом с деревней Ольгино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На площади 76,2 га построят 320, 7 тысяч кв.м. жилья комфорт-класса. Кроме того, в рамках КРТ планируется возведение школы на 1500 мест и двух детских садов на 680 мест. В месте жилой застройки будут созданы прогулочные зоны, спортивные площадки и прочее. Жилье в новом микрорайоне будут также предоставлять сиротам и людям, которые переселяются из аварийного фонда.
«Региональный оператор “Дирекция по строительству” построит новый район на юге Нижнего Новгорода, где смогут жить более 10 тысяч человек. Для развития данной территории применено уникальное сочетание федеральных мер поддержки: и применение ИБК для строительства инженерных сетей и водозабора, и использование инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ для строительства центров питания, и строительство транспортной инфраструктуры за счет частного инвестора».
В новом микрорайоне будут созданы центры энергоснабжения. Территории, на которых будет проходить строительство, также включены в программу газификации. Главным финансовым партнером в этом проекте стал банк «ДОМ. РФ», который открыл кредитную линию на 28,9 млрд рублей.
Напомним, компания депутата Михаила Иванова выиграла участок под КРТ в Сарове.