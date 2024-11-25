«Рыхлый кирпич»: завершение ремонта «последнего дома Штайндамма» в Калининграде перенесли на весну

Пятиэтажный дом построили в Кёнигсберге на одной из главных улиц вблизи Королевского замка. Тогда она называлась Штайндамм и была деловым центром города. Во время Второй мировой войны большинство строений разрушили или сильно повредили. Здание № 22−24 на современной улице Житомирской считается «последним домом Штайндамма».