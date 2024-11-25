«Рыхлый кирпич»: завершение ремонта «последнего дома Штайндамма» в Калининграде перенесли на весну

Завершение капремонта «последнего дома Штайндамма» в Калининграде отложили до весны. Для продолжения работ потребуется усилить несущие стены здания на улице Житомирской, 22−24. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в Фонде капитального ремонта в ответ на информационный запрос.
Сейчас специалисты проводят дополнительное обследование и корректируют проектную документацию.
Несущие стены дома находятся в достаточно плачевном состоянии, кирпич здания рыхлый. Требуется усиление стен даже без устройства нового декора, который будет обладать дополнительным весом. Впереди работы по восстановлению несущей способности стен фасада. К работам планируем приступить в марте 2025 года в связи с погодными условиями, — сообщили в фонде.
«Последний дом Штайндамма» начали ремонтировать в феврале 2022 года. Работы выполняла СК «Стандарт» за 15,7 миллиона рублей. Сдать объект должны были до декабря 2022 года.
Специалисты привели в порядок стены со стороны внутреннего двора. При ремонте основной части фасада возникли проблемы. В результате решили провести дополнительное инструментальное обследование. Сроки возобновления работ неоднократно переносили.
Летом 2024 года нашли подрядчика, который должен завершить капремонт здания. Контракт на 19,7 миллиона рублей заключили с компанией «Алант». Предполагалось, что он возобновит работы в середине октября.
Фасад здания выполнят в бежевом цвете, с более тёмным оттенком на верхнем этаже. В доме хотят надстроить скатную крышу с зелёной башенкой со шпилем. Под двумя окнами разместится картуш. Фасад украсят различными декоративными элементами.
Пятиэтажный дом построили в Кёнигсберге на одной из главных улиц вблизи Королевского замка. Тогда она называлась Штайндамм и была деловым центром города. Во время Второй мировой войны большинство строений разрушили или сильно повредили. Здание № 22−24 на современной улице Житомирской считается «последним домом Штайндамма».