Завершено строительство основных конструкций станций линии LRT в Астане

На сегодняшний день строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT в Астане завершено на 100%, сообщает El.kz.
В рамках работ выполнено возведение монолитного каркаса с несущими балками, платформами и другими элементами. Для строительства было использовано почти 80 тысяч кубометров бетона марки В45 и 9,59 тысячи тонн арматуры.
Линия LRT включает 18 станций, из которых 11 — наземные и 7 — надземные. Надземные станции расположены на центральных улицах города, включая Сыганак и Ш. Калдаякова, а также в районе вокзала «Нұрлы жол». Для безопасного доступа к станциям предусмотрено строительство 14 надземных переходов, по два на каждую станцию.
В этом году завершены фасадные работы на станции № 101, включая монтаж металлических конструкций весом 497,51 тонны и облицовку панелями и витражами площадью 4 765 м². На станциях № 109 и № 112 смонтировано более 1 200 тонн металлических конструкций.
Полное завершение строительства станций, включая монтаж фасадов, обустройство переходов, внутреннюю отделку и благоустройство территорий, запланировано на 2025 год.
Этот проект направлен на создание удобной и современной транспортной инфраструктуры, которая улучшит мобильность и безопасность жителей столицы.