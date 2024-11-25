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Завершено строительство основных конструкций станций линии LRT в Астане

Полное завершение проекта планируется в 2025 году с созданием современного и безопасного транспорта.

На сегодняшний день строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT в Астане завершено на 100%, сообщает El.kz.

В рамках работ выполнено возведение монолитного каркаса с несущими балками, платформами и другими элементами. Для строительства было использовано почти 80 тысяч кубометров бетона марки В45 и 9,59 тысячи тонн арматуры.

Линия LRT включает 18 станций, из которых 11 — наземные и 7 — надземные. Надземные станции расположены на центральных улицах города, включая Сыганак и Ш. Калдаякова, а также в районе вокзала «Нұрлы жол». Для безопасного доступа к станциям предусмотрено строительство 14 надземных переходов, по два на каждую станцию.

В этом году завершены фасадные работы на станции № 101, включая монтаж металлических конструкций весом 497,51 тонны и облицовку панелями и витражами площадью 4 765 м². На станциях № 109 и № 112 смонтировано более 1 200 тонн металлических конструкций.

Полное завершение строительства станций, включая монтаж фасадов, обустройство переходов, внутреннюю отделку и благоустройство территорий, запланировано на 2025 год.

Этот проект направлен на создание удобной и современной транспортной инфраструктуры, которая улучшит мобильность и безопасность жителей столицы.