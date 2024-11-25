Завершено строительство основных конструкций станций линии LRT в Астане

Линия LRT включает 18 станций, из которых 11 — наземные и 7 — надземные. Надземные станции расположены на центральных улицах города, включая Сыганак и Ш. Калдаякова, а также в районе вокзала «Нұрлы жол». Для безопасного доступа к станциям предусмотрено строительство 14 надземных переходов, по два на каждую станцию.