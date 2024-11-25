Два новых проекта по производству битума запустят в Казахстане

«Имеется необходимость проработать вопросы экспорта казахстанского битума при избытке на внутреннем рынке. Также хотелось бы отметить, что в прошлом году мы обращались к мажилисменам с предложениями по исключению непродуктивных посредников при поставках битума на внутренний рынок (напрямую от НП3 до дорожно-строительных компаний или максимум через 1-го оптового поставщика). Такой подход успешно работает с января 2023 года на примере нефти, автобензина и дизтоплива», — отметил Саткалиев.