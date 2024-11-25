Два новых проекта по производству битума запустят в Казахстане

АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. Сразу два новых проекта по производству битума планируют запустить в Казахстане.
Первый мощностью 700 тысяч тонн в год будет реализован на базе компании Qazaq Bitum в Актобе в 2026 году.
В 2030-м появится второй проект мощностью 770 тысяч тонн в год на Шымкентском НПЗ.
Такими планами поделился министр энергетики Саткалиев. По прогнозам ведомства, в 2032 году суммарная мощность по производству битума составит 2,5 миллиона тонн в год.
Это:
- Caspi Bitum — 0,75 миллиона тонн;
- Qazaq Bitum — 0,7 миллиона тонн;
- Шымкентский НПЗ — 0,77 миллиона тонн;
- Павлодарский НПЗ — 0,3 миллиона тонн.
«Имеется необходимость проработать вопросы экспорта казахстанского битума при избытке на внутреннем рынке. Также хотелось бы отметить, что в прошлом году мы обращались к мажилисменам с предложениями по исключению непродуктивных посредников при поставках битума на внутренний рынок (напрямую от НП3 до дорожно-строительных компаний или максимум через 1-го оптового поставщика). Такой подход успешно работает с января 2023 года на примере нефти, автобензина и дизтоплива», — отметил Саткалиев.
И если в мажилисе поддержат инициативу Минэнерго, то в ближайшее время можно будет принять соответствующие поправки в Закон «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов».
В целом, текущая мощность заводов составляет 1,2 миллиона тонн битума, что покрывает весь объем потребности внутреннего рынка. Сейчас реализуется проект по увеличению мощности «CaspiBitum» с повышением выработки битума с 500 до 750 тысяч тонн в год, он завершится в первом квартале 2025 года.
Таким образом, при потребности дорожно-строительной отрасли 1 миллион тонн битума в год, мощности по производству достигнут 1,45 миллиона тонн ежегодно.
При этом, импорт российского битума составит полмиллиона тон в год. Это в рамках Индикативного баланса между Казахстаном и Российской Федерацией.