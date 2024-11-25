В Башкирии подорожали бензин и солярка

«ЭКТО 95», «Евро 95» и «ЭКТО 92» выросли в цене на 60 коп., до 59,17 ₽, 58,75 ₽ и 54,92 ₽ за литр, следует из официального приложения «АЗС ЛУКОЙЛ». Дизельное топливо «ЭКТО» продается за 67,91 ₽ за литр (рост за две недели — 1 ₽ 20 коп.).
На заправках ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») без изменений осталась цена на бензин АИ-100 (79,75 ₽ за литр), остальные виды топлива за неделю подорожали на 20 коп. АИ-95 и АИ-95 «Евро 6» продаются за 56,2 ₽ за литр, ATUM-95 и ATUM-95 «Евро 6» — за 57,25 ₽ за литр.
Новая цена литра АИ-92 — 52,6 ₽, ATUM-92 — 53,7 ₽ Зимнее дизельное топливо «Евро» стоит 65,9 ₽ за литр.