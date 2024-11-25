В Башкирии подорожали бензин и солярка

На заправках ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») без изменений осталась цена на бензин АИ-100 (79,75 ₽ за литр), остальные виды топлива за неделю подорожали на 20 коп. АИ-95 и АИ-95 «Евро 6» продаются за 56,2 ₽ за литр, ATUM-95 и ATUM-95 «Евро 6» — за 57,25 ₽ за литр.