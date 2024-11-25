Олбани
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доллар в Казахстане подорожал уже до 508 тенге

Самые высокие ценники зафиксированы на востоке страны.

Пункты обмена валюты в Казахстане объявили о стоимости доллара на 25 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные сервиса kurs.kz.

В Алматы обменники продают доллар по 499,5−501,7 тенге, но в некоторых точках доходит до 505 тенге. Покупают они эту валюту в среднем по 498−500 тенге.

В Астане обменные пункты предлагают купить американские доллары по 502−503 тенге, приобретают их по 497 тенге.

В Шымкенте пункты обмена валюты продают доллар по 502−502,5 тенге, покупают по 499,5−500,5 тенге.

Дороже всего доллар обходится жителям Семея. Здесь обменники продают его по 506−508 тенге, а покупают по 487,7−498,2 тенге.

валюта