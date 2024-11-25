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Средняя зарплата в Беларуси выросла почти на 50 рублей, составив 2363,4 рубля

В Беларуси почти на 50 рублей выросла средняя заработная плата в октябре 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Актуальной статистикой, касающейся финансов белорусов, традиционно, как это происходит в конце каждого календарного месяца, поделились в Национальном статистическом комитете Беларуси.

В Белстате констатировали: средний заработок в октябре 2024 года увеличился относительно показателя сентября без малого на 50 рублей.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в октябре 2024 года составила 2 363 рубля 40 копеек. Прирост относительно сентябрьских цифр — 49 рублей 50 копеек.

Отметим, что зарплаты в октябре подросли во всех без исключения регионах Беларуси. Больше всего — 90,1 рубля — увеличились заработки в Минске. Далее следуют Брестская и Гродненская области, где увеличение составило 47,3 и 44 рубля соответственно.

Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Пакистан с официальным визитом (читать далее вот здесь).