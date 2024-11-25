Средняя зарплата в Беларуси выросла почти на 50 рублей, составив 2363,4 рубля

Отметим, что зарплаты в октябре подросли во всех без исключения регионах Беларуси. Больше всего — 90,1 рубля — увеличились заработки в Минске. Далее следуют Брестская и Гродненская области, где увеличение составило 47,3 и 44 рубля соответственно.