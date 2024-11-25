В Волгограде оборудуют автомоечный комплекс для электробусов

На очистку машины будет уходить 2−3 минуты.
Новый автомоечный комплекс прибыл в Волгоград. Оборудование будут использовать для очистки внешней части кузова крупногабаритного подвижного состава. Главное отличие современной техники — высокая эффективность и в то же время аккуратное воздействие на лакокрасочное покрытие.
Очистка одного электробуса займет около 2−3 минут, при этом присутствие человека не понадобится. Оператор потребуется только для проведения периодических регламентных работ по обслуживанию оборудования.
Ранее похожий автомоечный комплекс установили в троллейбусном депо. За год работы он доказал свою эффективность, отметили в мэрии.
Напомним, обновление транспортной инфраструктуры — важное направление деятельностирегиональных властей. Депо Кировского района обслуживает 21 электробус, приобретенный Волгоградом в 2023 году. Здесь смонтированы три зарядных модуля для нового электротранспорта.