В Волгограде оборудуют автомоечный комплекс для электробусов

Новый автомоечный комплекс прибыл в Волгоград. Оборудование будут использовать для очистки внешней части кузова крупногабаритного подвижного состава. Главное отличие современной техники — высокая эффективность и в то же время аккуратное воздействие на лакокрасочное покрытие.