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Стало известно, как в Свердловской области вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 ноября, УралПолит.Ru. В 2025 году коммунальные услуги в регионе станут дороже не более чем на 13%.Это следует из постановления правительства РФ.

Однако, как пишет ЕАН, это является средней величиной, которая также может быть чуть выше. Кроме того, региональные власти смогут принять решение о дополнительном повышении тарифов еще на 2,1% для отдельных территорий области. Индексацию же будут проводить с 1 июля.

УралПолитRu ранее сообщал, что более 50 муниципалитетов Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с призывом установить максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги. Депутаты отметили, что повысить тарифы необходимо из-за нехватки кадров, роста цен и высокой изношенности сетей. Планируется, что дополнительные средства будут направляться на повышение зарплат и обновление сетей.

ЖКХ