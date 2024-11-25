Стало известно, как в Свердловской области вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году

Однако, как пишет ЕАН, это является средней величиной, которая также может быть чуть выше. Кроме того, региональные власти смогут принять решение о дополнительном повышении тарифов еще на 2,1% для отдельных территорий области. Индексацию же будут проводить с 1 июля.