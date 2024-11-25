Кадровый голод и подключение к сетям: на вопросы бизнесменов ответили в мэрии Хабаровска

Вице-мэр Хабаровска Денис Митрофанов провел рабочее совещание с представителями бизнес-сообщества города. Участники обсудили вопросы сотрудничества и поддержки предпринимательства в краевой столице, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Так, в ходе обсуждения Митрофанов подчеркнул, что администрация активно взаимодействует с предпринимателями и разрабатывает различные меры поддержки для бизнеса.
— Городская администрация Хабаровска активна во взаимодействии с бизнес-сообществом. Разработаны обширные меры поддержки предпринимателей. Мы открыты для ваших инициатив и готовы решать практические задачи. Ключевые вопросы будут рассматриваться на заседаниях Совета по предпринимательству, возглавляемого мэром города. Эта платформа является местом обсуждения масштабных проектов и поиска решений для их претворения в жизнь, — отметил заместитель главы администрации города.
Участники встречи выразили готовность высказывать свои предложения и решать конкретные проблемы. От бизнес-сообщества поступило крайне интересное предложение по разработке реестра добросовестных предпринимателей, в который будут включены компании, соответствующие установленным стандартам. Вице-мэр города Денис Митрофанов заявил о том, что предложение будет включено в протокол, а в дальнейшем может быть рассмотрено на Совете по предпринимательству.
— Если инициатива будет успешной в Хабаровске, ее планируется распространить на весь регион, — заявил Денис Митрофанов.
В свою очередь предприниматель Александр Головко выдвинул идею о проведении фиджитал-турниров в городе. Фиджитал-спорт сочетает в себе виртуальные и классические виды спорта. В таких соревнованиях спортсмены сначала соревнуются в виртуальном аналоге игры, а затем переходят к соревнованию в реальном спорте, таком как футбол, волейбол или баскетбол. Для организации турнира планируется привлечь спонсорскую поддержку от бизнес-сообщества и сформировать команды из учащихся школ. Предложение встретило положительный отклик со стороны городских властей.
По мнению Дениса Митрофанова, для воплощения задуманной идеи необходимо встретиться с управлением образования, чтобы обсудить пути ее реализации. Он считает, что руководитель управления поддержит инициативу, учитывая ее общественно полезную направленность и готовность предпринимателей взять на себя организацию турнира для юных хабаровчан.
На встрече также рассматривались вопросы, которые волнуют предпринимателей города. К ним относятся подключение объектов к сетям, решение нехватки квалифицированных кадров и продвижение товаров местного производства в торговых сетях. Все озвученные предложения внесены в протокол для последующего рассмотрения и принятия мер в рамках полномочий муниципалитета.
Стоит отметить, что администрация Хабаровска регулярно проводит встречи с представителями бизнеса для обсуждения проблем и поиска путей их решения.
— Мы стремимся создать благоприятные условия для бизнеса, чтобы Хабаровск стал привлекательным местом для инвестиций, которые приносят прибыль предпринимателям. Муниципальная команда прилагает все усилия в этом направлении. Мы приветствуем социальных предпринимателей, которые сочетают коммерческие интересы с заботой о благополучии горожан, — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.