Кадровый голод и подключение к сетям: на вопросы бизнесменов ответили в мэрии Хабаровска

В свою очередь предприниматель Александр Головко выдвинул идею о проведении фиджитал-турниров в городе. Фиджитал-спорт сочетает в себе виртуальные и классические виды спорта. В таких соревнованиях спортсмены сначала соревнуются в виртуальном аналоге игры, а затем переходят к соревнованию в реальном спорте, таком как футбол, волейбол или баскетбол. Для организации турнира планируется привлечь спонсорскую поддержку от бизнес-сообщества и сформировать команды из учащихся школ. Предложение встретило положительный отклик со стороны городских властей.