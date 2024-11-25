В Казани средняя зарплата выросла почти до 90 тысяч рублей

В Казани за девять месяцев 2024 года средняя зарплата выросла почти до 90 тысяч рублей. Рост в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023-го составил 21%, в реальном — 12%, на еженедельном совещании в мэрии сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
По словам Шакирова, с начала года темпы роста заработной платы в столице Татарстана остаются высокими. Есть отрасли, где она даже значительно превышает средние темпы по городу. В финансовом секторе специалист получают 121,5 тысячи рублей, в отрасли информатизации и связи — 121,1 тысячи, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды — 103,1 тысячи рублей.
Напомним, в Татарстане МРОТ хотят повысить до 23,2 тысячи рублей. Этот показатель в регионе может стать выше утвержденного на 2025 год значения по России.