В Казани средняя зарплата выросла почти до 90 тысяч рублей

По словам Шакирова, с начала года темпы роста заработной платы в столице Татарстана остаются высокими. Есть отрасли, где она даже значительно превышает средние темпы по городу. В финансовом секторе специалист получают 121,5 тысячи рублей, в отрасли информатизации и связи — 121,1 тысячи, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды — 103,1 тысячи рублей.